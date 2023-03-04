«Локомотив» возьмет на себя организацию похорон переводчика Сасиева

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ, что клуб возьмет все обязательства для организации похорон переводчика команды Мурата Сасиева.

«Команда посвятила победу его памяти. Ребята узнали о случившемся только после игры, в раздевалке. Все по-человечески расстроились, это трагедия. Клуб возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Мы полностью возьмем организацию на себя», — сказал Нагорных «СЭ».

Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.