«Локомотив» возьмет на себя организацию похорон переводчика Сасиева

Сегодня, 22:08
Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ, что клуб возьмет все обязательства для организации похорон переводчика команды Мурата Сасиева.
«Команда посвятила победу его памяти. Ребята узнали о случившемся только после игры, в раздевалке. Все по-человечески расстроились, это трагедия. Клуб возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Мы полностью возьмем организацию на себя», — сказал Нагорных «СЭ».
Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.