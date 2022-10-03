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Сегодня, 17:54

«Локомотив» выиграл у «Аталанты» финансовый спор в ФИФА по выплатам за Миранчука

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) поддержала требование «Локомотива» к «Аталанте», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу московского клуба. Итальянский клуб задерживал выплаты за переход полузащитника москвичей Алексея Миранчука.

По решению ФИФА «Аталанта» должна рассчитаться с «Локомотивом» до середины ноября, в случае невыплаты итальянскому клубу грозит запрет на регистрацию новичков.

«ФИФА постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе.

В июле генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что итальянский клуб остался должен еще 5,8 миллиона евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 26-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.

Источник: https://m.gazeta.ru/sport/news/2022/10/03/18708319.shtml
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
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