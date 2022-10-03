«Локомотив» выиграл у «Аталанты» финансовый спор в ФИФА по выплатам за Миранчука

Палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) поддержала требование «Локомотива» к «Аталанте», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу московского клуба. Итальянский клуб задерживал выплаты за переход полузащитника москвичей Алексея Миранчука.

По решению ФИФА «Аталанта» должна рассчитаться с «Локомотивом» до середины ноября , в случае невыплаты итальянскому клубу грозит запрет на регистрацию новичков.

«ФИФА постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе.

В июле генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что итальянский клуб остался должен еще 5,8 миллиона евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 26-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.