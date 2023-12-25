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Сегодня, 14:21

«Локомотив» выложил видео с Дзюбой: «Идеальное отношение к бывшим выглядит так»

Руслан Минаев
Артем Дзюба в матче с «Зенитом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» опубликовал подборку с голами нападающего Артема Дзюбы.

Пресс-служба железнодорожников подписала пост: «Идеальное отношение к бывшим выглядит так».

Ранее форвард опубликовал видео, на котором он в день рождения жены Кристины исполняет песню о «Зените» группы «Ленинград».

Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев в комментарии «СЭ» заявил в адрес Дзюбы: «Наш пацан!»

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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