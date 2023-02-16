«Локомотив» выплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова

«Локомотив» заплатил самарским «Крыльям Советов» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, что московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.

18-летний Сергей Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги и забил 3 мяча, а также сделал 1 результативную передачу. В целом за «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 Пиняев провел 15 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Максим Глушенков, в свою очередь, провел 20 матчей в первой части сезона. Он забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.