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Сегодня, 15:44

«Локомотив» выплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Локомотив» заплатил самарским «Крыльям Советов» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, что московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.

18-летний Сергей Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги и забил 3 мяча, а также сделал 1 результативную передачу. В целом за «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 Пиняев провел 15 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Максим Глушенков, в свою очередь, провел 20 матчей в первой части сезона. Он забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-vy-platil-400-mln-rublej-za-pinyaeva-i-glushenkova/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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