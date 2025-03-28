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28 марта, 21:22

«Локомотив» сделал заявление после разгромного поражения от «Крыльев Советов»

Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» опубликовал заявление после крупного поражения от «Крыльев Советов» (1:5) в матче 22-го тура РПЛ.

Железнодорожники пропустили пять мячей к 49-й минуте.

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата. Спасибо, что остаетесь вместе с командой даже в самые тяжелые моменты», — говорится в заявлении клуба.

Нападающий &laquo;Крыльев Советов&raquo; Иван Сергеев празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; 28&nbsp;марта.«Локомотив» пережил в Самаре форменное унижение. Вера в Осинькина вдохновила «Крылья Советов» на матч-шедевр

Команда Михаила Галактионова с 40 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ. В 23-м туре «Локомотив» примет «Зенит» 5 апреля.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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