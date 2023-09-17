«Локомотив» заинтересован в подписании защитника Джошуа Гилявоги

По информации «СЭ», «Локомотив» заинтересован в подписании французского защитника Джошуа Гилявоги.

В данный момент 32-летний игрок является свободным агентом и выражает готовность поехать в Россию, но препятствием может стать высокая зарплата, которую запрашивает француз.

Последним клубом Гилявоги был «Вольфсбург», который он покинул этим летом. В сезоне-2022/23 он сыграл за клуб 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.