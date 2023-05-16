«Локомотив» заинтересован в защитнике «Крыльев Советов» Солдатенкове

«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, агент футболиста хочет, чтобы защитник перешел именно в стан железнодорожников. Также отмечается, что контракт Солдатенкова по окончании текущего сезона может быть выкуплен.

26-летний защитник выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в составе самарского клуба во всех турнирах.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. «Крылья» с 26 очками располагаются на 13-й позиции.