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5 апреля, 16:32

«Локомотив» — «Зенит»: Митрюшкин и Баринов сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало в 17:30 по московскому времени. Полузащитник гостей Густаво Мантуан пропускает матч из-за дисквалификации.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Воробьев

Запасные: Лантратов, Веселов, Фассон, Ньямси, Погостнов, Тимофеев, Карпукас, Тикнизян, Севикян, Сарвели, Раков, Сулейманов.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мимович, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Дркушич, Зделар, Ерохин, Ахметов, Соболев, Педро, Глушенков.

Алексей Батраков и&nbsp;Лусиано.«Локомотив» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
05 апреля, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Зенит

7
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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