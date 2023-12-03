Сегодня, 19:02
«Локомотив» на «РЖД Арене» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России — 3:1.
В первом тайме счет открыл голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков, который забил в свои ворота, затем форвард «Зенита» Матео Кассьерра сравнял.
Во втором тайме форвард «Локомотива» Максим Глушенков вывел команду вперед, а на 88-й минуте защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество железнодорожников.
8-я минута: Михаил Кержаков — 1:0
41-я минута: Матео Кассьерра — 1:1
59-я минута: Максим Глушенков — 2:1
88-я минута: Наир Тикнизян — 3:1