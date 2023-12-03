«Локомотив» — «Зенит»: видео голов

«Локомотив» на «РЖД Арене» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России — 3:1.

В первом тайме счет открыл голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков, который забил в свои ворота, затем форвард «Зенита» Матео Кассьерра сравнял.

Во втором тайме форвард «Локомотива» Максим Глушенков вывел команду вперед, а на 88-й минуте защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество железнодорожников.

8-я минута: Михаил Кержаков — 1:0

41-я минута: Матео Кассьерра — 1:1

59-я минута: Максим Глушенков — 2:1

88-я минута: Наир Тикнизян — 3:1