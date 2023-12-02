«Локомотив» на своем поле примет «Зенит» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «РДЖ Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Железнодорожники занимают 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 25 набранных очков. Сине-бело-голубые с 33 баллами возглавляют чемпионат.

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