Ломаев оценил свое выступление в сезоне-2022/23

24-летний российский вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил своё выступление в сезоне-2022/23 РПЛ и отметил, что в предыдущем сезоне смотрелся лучше.

«Я думал о том, как оценить для себя этот сезон. Все-таки вратарь — это очень зависящая от игры других позиция. Когда у команды не очень идут дела, а еще и ты не выручаешь, тяжело бывает. Явно я провел этот сезон хуже, чем предыдущий. Не могу назвать какие-то объективные причины, из-за чего это произошло. Наверное, на фоне спада всей команды», — приводит слова Ломаева Metaratings.ru.

24-летний вратарь выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 41 мяч и 5 раз отстоял на ноль.

Контракт Ломаева с самарцами истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.