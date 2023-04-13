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Вратарь «Крыльев» Ломаев: «Мне кажется, что пенальти — это вообще не мое»

Алина Савинова
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как работает над тем, чтобы больше отбивать пенальти.

«Ну это так-то трудно тренировать. Когда разбираешь соперников с тренерским штабом, то игроки бьют пенальти в один угол. Могут в него пробивать пять раз подряд. И когда ставят пенальти в наши ворота, я прыгаю в этот угол, а игрок команды-соперника бьет в другой! Все же готовятся к друг к другу. И нападающие знают, что соперники смотрят их моменты, как они бьют. Тут больше вопрос предвосхищения каких-то эпизодов. Мне кажется, что пенальти — это вообще не мое», — приводят «Известия» слова Ломаева.

Ломаев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. На его счету 17 матчей за самарскую команду в текущем сезоне РПЛ, 2 из которых он отстоял «на ноль».

Источник: https://iz.ru/1497377/aleksei-fomin/mne-kazhetsia-chto-penalti-eto-voobshche-ne-moe
Иван Ломаев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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