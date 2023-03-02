Сегодня, 12:35
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос «СЭ» об игровом времени.
— У тебя изменилось количество игрового времени на поле. Понимаешь почему?
— Вообще, все произошло после матча со «Спартаком», когда проиграли. И я провел плохую игру. Здоровая конкуренция в команде — это нормально. После этого было две игры в Кубке, где я неплохо сыграл. Возобновил сезон в старте. Посмотрим, что будет дальше.
— Общался с тренерским штабом на эту тему?
— Нет, у меня нормальные отношение со штабом. Но нужно делать свою работу, тренироваться. Если на поле, нужно привнести лучше качества в игру.
Ломаев попал на скамейку запасных после поражения от «Спартака» (2:5).
По итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.
2 марта состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России.