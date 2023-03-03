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Ломаев рассказал, как отреагировал на потерю места в составе «Крыльев Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как отреагировал на потерю места в стартовом составе самарцев в концовке первой части сезона.

«Как переживал потерю места в страте? Нормально. Бывают в футболе ситуации, когда не играешь. Главное, не переставать тренироваться, усердно трудиться, и тебе все вернется. Пока сезон начал в старте. Посмотрим, что будет дальше. Опустил ли руки? Нет. Для меня это не первая ситуация. И в «Чертаново» было, и в «Крыльях» первые полгода не играл. Все через работу. Проводил ли Осинькин индивидуальные беседы со мной? Был разговор, но это не для камер», — приводит слова Ломаева Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Иван Ломаев провел за «Крылья Советов» 16 матчей, пропустил 22 мяча и три игры отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-ivan-lomayev-rasskazal-kak-otreagiroval-na-poteryu-mesta-v-sostave-krylyev-sovetov
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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