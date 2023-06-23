Ломаев рассказал, как провел отпуск

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал как проводил отпуск в межсезонье и целях на будущий сезон.

— Какая цель на сезон?

— Пока про это не думал. Только вышли из отпуска. Через какое-то количество времени, когда с командой соберёмся, будем обсуждать задачи. Конечно, хочется, чтобы следующий сезон был лучше, чем предыдущий.

— Лишние килограммы с отпуска не привезли?

— Нет. Никогда такой проблемы не было.

— А как прошел отпуск?

— Сначала съездил в родной город. Встретился с родителями. Потом полетел на свадьбу к Дмитрию Кабутову. У нас была большая компания ребят в Сочи. Там еще Пруцев был. Побыли там пару дней.

24-летний вратарь выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 41 мяч и 5 раз отстоял на ноль.

Контракт Ломаева с самарцами истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.