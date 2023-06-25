Ломаев рассказал о реакции игроков «Крыльев» на спасение Фролова в матче со «Спартаком»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как игроки самарцев поблагодарили его партнера вратаря Евгения Фролова за спасение в матче против «Спартака» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

35-летний голкипер отразил пенальти, который исполнял Квинси Промес при счете 1:0 в пользу «Крыльев». В итоге самарцы удержали победу и сохранили место в РПЛ.

«Не было такого, чтобы команда проставлялась перед Фроловым за спасение в матче со «Спартаком». После игры сразу был банкет. Все спонтанно получилось. Просто все Жеку благодарили, говорили, что он оставил команду в Премьер-Лиге. По факту так и получилось. Все были рады за него и тому, что он помог команде в такую трудную минуту», — цитирует Ломаева Metaratings.

«Крылья Советов» с 32 очками финишировали на 12-й строчке в чемпионате России.