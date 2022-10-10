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Сегодня, 00:45

Ломаев уверен, что «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в разговоре с «СЭ» выразил уверенность в том, что самарский клуб сохранит прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Для того, чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. Все только через работу делается. У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ!» — сказал Ломаев «СЭ».

После 12 туров чемпионата России-2022/23 «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице с 11 очками.

Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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