Ломаев: «Сыграть за свою национальную команду — это мечта каждого футболиста с детства»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как относится к тому, что его не вызвали в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

— Задевает то, что не попадали в список сборной на мартовские матчи?

— Нет, почему это меня должно задевать? Это футбол. Кто лучше себя проявляет, того вызывают, — приводят «Известия» слова Ломаева.

— Но у вас есть желание ехать в сборную в условиях отсутствия официальных матчей?

— Конечно. Потому что сыграть за свою национальную команду — это мечта каждого футболиста с детства.

В марте национальная команда России провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).