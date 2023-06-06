Ломаев: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Зенит» и «Рубин».

«Честно, я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина». Мне лично никто ничего не говорил», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

Ломаев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В минувшем сезоне 24-летний голкипер провел 22 матча в РПЛ, пропустил 35 мячей и 4 раза сохранял ворота в неприкосновенности. Также на его счету 6 игр в FONBET Кубке России, в которых он пропустил 6 голов и 1 матч отстоял на ноль.