Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:43

Ломбертс был шокирован, что российских фанатов не хотели пускать в Бельгию в 2015 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил о ситуации, когда власти бельгийского города Гент пытались запретить болельщикам петербургской команды посещать матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Я был шокирован тем, что фанатов не хотели пускать. Кажется, тогда была какая-то ситуация с турками. Но окей, у нас в городе может быть китайский квартал. И что, из-за этого можно не пускать людей из других стран? Американцев, например? Посмотри, сейчас кто угодно может подраться с кем угодно. Когда шведы сюда приезжали, тоже драка была. Если ты не можешь с этим справиться, может тогда не стоит проводить футбольные матчи? Рад, что в итоге-то я оказался прав! Цель была — оказать давление, чтобы болельщики «Зенита» все-таки приехали. И у нас все получилось», — приводит слова Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив девять мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-a-s-amerikantsami-tak-mozhno-lomberts-o-tom-kak-zashchitil-fanatov-iz-rossii-kotorykh-ne-puskali-v-belgiyu
Николас Ломбертс
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Обвиняемая в убийстве трех свои детей частично признала вину
Пользователи Twitter потребовали отставки Бербок после ее слов о России
Жителя Рыбинска приговорили к пожизненному сроку за убийство двоих детей
Песков отверг мирный план Украины без учета новых реалий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Итальянский журналист о российских футболистах: «Ваш хваленый Дзюба даже в Турции умудрился провалиться»

Гаранин о своем будущем: «Нахожусь в творческом поиске! Все будет понятно в течение двух дней»