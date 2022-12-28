Ломбертс был шокирован, что российских фанатов не хотели пускать в Бельгию в 2015 году

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил о ситуации, когда власти бельгийского города Гент пытались запретить болельщикам петербургской команды посещать матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Я был шокирован тем, что фанатов не хотели пускать. Кажется, тогда была какая-то ситуация с турками. Но окей, у нас в городе может быть китайский квартал. И что, из-за этого можно не пускать людей из других стран? Американцев, например? Посмотри, сейчас кто угодно может подраться с кем угодно. Когда шведы сюда приезжали, тоже драка была. Если ты не можешь с этим справиться, может тогда не стоит проводить футбольные матчи? Рад, что в итоге-то я оказался прав! Цель была — оказать давление, чтобы болельщики «Зенита» все-таки приехали. И у нас все получилось», — приводит слова Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив девять мячей.