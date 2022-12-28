Экс-игрок «Зенита» Ломбертс назвал русское пиво худшей вещью в его жизни

Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что думает о российском пиве. Он назвал его худшей вещью в своей жизни.

— Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

— Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво, — цитирует Ломбертса Sport24.