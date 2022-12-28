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Сегодня, 11:35

Экс-игрок «Зенита» Ломбертс назвал русское пиво худшей вещью в его жизни

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что думает о российском пиве. Он назвал его худшей вещью в своей жизни.

— Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

— Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво, — цитирует Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-nikolas-lomberts-zenit-luchesku-andrey-arshavin-otnosheniya-s-igorem-denisovym-svo-chto-govoryat-inostrantsy-o-rossii-problemy-s-politsiyey
Николас Ломбертс
ФК Зенит
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