Экс-игрок «Зенита» Ломбертс назвал русское пиво худшей вещью в его жизни

Сегодня, 11:35
Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что думает о российском пиве. Он назвал его худшей вещью в своей жизни.
— Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?
— Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво, — цитирует Ломбертса Sport24.
Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.