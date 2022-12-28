Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:12

Ломбертс — об Аршавине: «Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл»

Ломбертс рассказал об отношении к Андрею Аршавину
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал об отношении к экс-футболисту петербургского клуба и «Арсенала» Андрее Аршавине.

"Да. У меня никогда не было никаких проблем с Андреем. Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл. Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше. Он мог стать ключевым игроком для «Арсенала». Да, уже одно попадание туда — достижение. Но задержаться на этом уровне гораздо сложнее. Уверен, он мог бы остаться там дольше. Или даже поиграть в команде посерьезнее «Арсенала». Почему не получилось, я не знаю", — цитирует игрока Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-arshavin-luchshiy-russkiy-s-kem-ya-igral-no-on-mog-vyzhat-iz-karyery-bolshe-igrat-v-komande-seryezneye
Андрей Аршавин
Николас Ломбертс
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Обвиняемая в убийстве трех свои детей частично признала вину
Пользователи Twitter потребовали отставки Бербок после ее слов о России
Жителя Рыбинска приговорили к пожизненному сроку за убийство двоих детей
Песков отверг мирный план Украины без учета новых реалий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гаранин: «Сочи» остался в моем сердце. У меня с клубом очень хорошие отношения»

Агент полузащитника «Рубина» Ломовицкого подтвердил, что футболистом интересуется другой клуб