Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал об отношении к экс-футболисту петербургского клуба и «Арсенала» Андрее Аршавине.

"Да. У меня никогда не было никаких проблем с Андреем. Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл. Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше. Он мог стать ключевым игроком для «Арсенала». Да, уже одно попадание туда — достижение. Но задержаться на этом уровне гораздо сложнее. Уверен, он мог бы остаться там дольше. Или даже поиграть в команде посерьезнее «Арсенала». Почему не получилось, я не знаю", — цитирует игрока Sport24.