Ломбертс заявил, что его единственной проблемой в России была коррупция с полицией

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, с какой проблемой сталкивался в России.

«Обычно говорят холод — но я люблю холод. И для меня в Петербурге даже было недостаточно холодно, ха-ха. Но вообще я ожидал, что в России будет гораздо сложнее. Ведь многие европейцы думают: если ты едешь в Россию, как ты там будешь выживать? Знаешь, я готовился к самому худшему. Но по факту, у меня не было никаких проблем. Иногда, может, коррупция с полицией. Бывало, меня останавливали, и я не понимал, почему. «Давай-давай, если дашь мне что-нибудь, разбежимся». Если бы я попробовал провернуть такое в Бельгии, отправился бы в тюрьму. Потому что предлагал что-то полиции. Это меня удивило», — приводит слова Ломбертс Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.