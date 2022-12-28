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Сегодня, 13:51

Ломбертс заявил, что его единственной проблемой в России была коррупция с полицией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, с какой проблемой сталкивался в России.

«Обычно говорят холод — но я люблю холод. И для меня в Петербурге даже было недостаточно холодно, ха-ха. Но вообще я ожидал, что в России будет гораздо сложнее. Ведь многие европейцы думают: если ты едешь в Россию, как ты там будешь выживать? Знаешь, я готовился к самому худшему. Но по факту, у меня не было никаких проблем. Иногда, может, коррупция с полицией. Бывало, меня останавливали, и я не понимал, почему. «Давай-давай, если дашь мне что-нибудь, разбежимся». Если бы я попробовал провернуть такое в Бельгии, отправился бы в тюрьму. Потому что предлагал что-то полиции. Это меня удивило», — приводит слова Ломбертс Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-v-rossii-u-menya-ne-bylo-problem-tolko-korruptsiya-s-politsiyey-proverni-ya-takoye-v-belgii-tyurma
Николас Ломбертс
РПЛ
ФК Зенит
4
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