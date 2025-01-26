Ломовицкий в понедельник станет игроком «Факела»

Сегодня, 17:07
Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в понедельник, 27 января, подпишет арендное соглашение с «Факелом». Об этом «СЭ» сообщил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.
«Принципиальная договоренность об аренде игрока в «Факел» достигнута. Если не случится форс-мажора, в понедельник он подпишет контракт до конца сезона. Аренда не предусматривает право выкупа», — сказал Мижигурскис.
В этом сезоне 26-летний Ломовицкий провел три матча за «Рубин» в FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.