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Сегодня, 12:30

Лопырева назвала главных конкурентов «Зенита»: «Хотелось бы увидеть нового чемпиона»

Зарина Халимхонова
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Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии для «СЭ» назвала главных конкурентов «Зенита» в РПЛ.

— Жду интересную гонку за чемпионство! При всем уважении к Северной столице, хотелось бы увидеть нового чемпиона.

— Какие команды, могут составить конкуренцию «Зениту»?

— «Динамо» и «Краснодар» хороши. Но душой я за «Спартак» и «Ростов». А вот кому хватит стабильности и скамейки запасных на дистанции, пока сказать сложно, — сказала Лопырева «СЭ».

«Зенит» под руководством Сергея Семака шесть лет подряд становился чемпионом России.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виктория Лопырева
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