Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сумеет ли ЦСКА в преддверии игры с «Краснодаром» прийти в себя после осечки в дерби со «Спартаком»? Футболисты — люди, привыкшие как побеждать, так и уступать. Это часть их профессии. Есть такой закон: как только матч закончился, ты должен его забыть. Более того, армейцы остались на втором месте и имеют возможность самостоятельно решать судьбу серебра, хотя их и ждут две встречи с довольно сильными соперниками. Что касается дерби, «Спартак» взял верх за счет того, что прибавил в концовке, но в целом подопечные Владимира Федотова выглядели неплохо и поражения не заслуживали. Конечно, неприятно допускать осечку, когда находишься на хорошем ходу, но нет ни одной серии, которая бы не заканчивалась. Одна неудача не способна пошатнуть уверенность в себе как коллектива в целом, так и отдельных исполнителей. А «Краснодар» может стать для красно-синих стилистически удобным оппонентом, ведь им будет противостоять атакующая команда, которая, скорее всего, с первых минут пойдет вперед, начнет раскрываться и оставлять свободные зоны. ЦСКА в последнее время прилично смотрится как раз в тех матчах, когда соперник берет инициативу в свои руки, а не стоит в своей штрафной в полном составе. Поэтому москвичи должны набрать три очка. Я бы их назвал фаворитами в борьбе за вторую строчку», — приводит слова Ловчева RT.

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками расположился на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», красно-белые — с «Пари НН».