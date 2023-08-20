Судейство
Сегодня, 14:23
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал обоснованными жалобы «Зенита» на судейство.
«Как отношусь к тому, что «Зенит» регулярно жалуется на судей? Я бы не сказал, что это происходит постоянно. Да, Клаудиньо в перерыве матча с «Факелом» высказал недовольство, так его и хлестали по ногам. Правильно сделал. Но я не слышал, чтобы клуб подавал жалобы в ЭСК РФС. Пытались оспорить дисквалификацию Вильмара Барриоса, но на их месте аналогичным образом поступил бы любой коллектив. Москвичи ведь тоже пытались добиться смягчения наказания Александра Соболева за инцидент с Виллианом Рошей. Дело не в жалобах той или иной стороны, а в безобразном судействе в Премьер-лиге в целом. Только сейчас они чуть быстрее начали рассматривать повторы эпизодов с помощью системы VAR. Везде уже рефери делают это оперативно, у нас же смотрят и смотрят, даже если четко увидели момент. Иногда сразу понятно, например, что нужно назначать пенальти, но все равно требуется 15 минут, чтобы разобраться. В итоге обязательно выплывают ошибки», — приводит слова Ловчева RT.
После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 19:30 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -