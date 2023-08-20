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Судейство

Сегодня, 14:23

Ловчев назвал обоснованными жалобы «Зенита» на судейство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал обоснованными жалобы «Зенита» на судейство.

«Как отношусь к тому, что «Зенит» регулярно жалуется на судей? Я бы не сказал, что это происходит постоянно. Да, Клаудиньо в перерыве матча с «Факелом» высказал недовольство, так его и хлестали по ногам. Правильно сделал. Но я не слышал, чтобы клуб подавал жалобы в ЭСК РФС. Пытались оспорить дисквалификацию Вильмара Барриоса, но на их месте аналогичным образом поступил бы любой коллектив. Москвичи ведь тоже пытались добиться смягчения наказания Александра Соболева за инцидент с Виллианом Рошей. Дело не в жалобах той или иной стороны, а в безобразном судействе в Премьер-лиге в целом. Только сейчас они чуть быстрее начали рассматривать повторы эпизодов с помощью системы VAR. Везде уже рефери делают это оперативно, у нас же смотрят и смотрят, даже если четко увидели момент. Иногда сразу понятно, например, что нужно назначать пенальти, но все равно требуется 15 минут, чтобы разобраться. В итоге обязательно выплывают ошибки», — приводит слова Ловчева RT.

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190806-lovchev-zenit-sudeistvo
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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