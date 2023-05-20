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Сегодня, 13:56

Ловчев не считает Джикию лидером «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал капитана и защитника красно-белых Георгия Джикию.

«Когда я смотрю на оборону «Спартака», не вижу там классных игроков. Многие считают Георгия Джикию игроком высокого уровня. Я так не думаю. Да, он надежный, он лучше других защитников красно-белых, но он не лучший. Я не могу его сравнить, например, с Неманьей Видичем, который пришел в «Спартак» и организовал всю оборону, всех расставил и объяснил партнерам, как действовать. Он был настоящим лидером. А Джикия не лидер команды, он играет как будто сам по себе, и команда от этого страдает. И по этой же причине спартаковцы много пропускают со стандартов. Сыгранности нет. Поэтому «Спартаку» нужен лидер не только в обороне, но и во всей команде», — приводит слова Ловчева RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150920-lovchev-dzhikiya-spartak
Георгий Джикия
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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