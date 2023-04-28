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Ловчев не ждет хорошей игры от «Спартака» в матче с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Честно говоря, не жду от команд хорошей игры. С «Ростовом» все давно ясно. Хоть там недостаточно квалифицированные футболисты, но Валерий Карпин слепил из них команду, которая находится на второй строчке. А в «Спартаке» играют как во дворе. Защита просто наперечет: Павел Маслов, Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов. Таких футболистов не должно быть не то что в составе красно-белых, а в высшей лиге. Наверняка и в матче с ростовчанами будут пороть моменты в защите, как это было в прошлой игре. Поэтому хорошей игры от «Спартака» я не жду», — приводит слова Ловчева RT.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142126-lovchev-spartak-rpl
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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