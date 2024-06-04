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Сегодня, 14:19

Ловчев объяснил, что может помешать Николичу в ЦСКА

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Заслуженный тренер России Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение в ЦСКА Марко Николича.

«Не особо доверяю неизвестным тренерам, а у нас в последнее время их любят назначать. Особенно много специалистов из стран бывшей Югославии. Однако Николич за время, проведенное в РПЛ, стал заметной фигурой. Более того, футболисты о нем очень хорошо отзываются. При этом «Локомотив» с ним выглядел довольно прилично.

Могу точно сказать, Николичу дадут время поработать, потому что у ЦСКА, возможно, лучший руководитель, который не меняет тренеров как перчатки. В московской команде даже слухов практически нет об увольнениях. Там людям дают работать. Вопрос только в том, как у красно-синих будет со скамейкой, поскольку сейчас глубины состава не хватает. Это может помешать Николичу достичь необходимого результата", — сказал Ловчев «СЭ».

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

Александр Абустин

Евгений Ловчев
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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