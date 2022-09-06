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6 сентября, 21:13

Ловчев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу главного тренера «расно-белых Гильермо Абаскаля.

«Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы, а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» — самый лучший за последнее время. Николсон публично выражает свое недовольство игровым временем? Это его проблемы, он игрок сборной Ямайки, не такая уж и потеря. Да, для сегодняшнего «Спартака» нормальный футболист, но не более того. Это не звезда какая-то, за кого нужно держаться. Пока что Соболев играет лучше, другое дело, что он должен иметь замену», — приводит слова Ловчева Metaratings.ru.

«Спартак» после восьми туров РПЛ занимает пятое место, имея на счету 16 очков. Команда Абаскаля проиграла только два матча и один сыграла вничью.

В следующем туре красно-белые 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом».

Источник: https://metaratings.ru/news/lovchev-otsenil-rabotu-glavnogo-trenera-spartaka-abaskalya-1354533/
Евгений Ловчев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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