Сегодня, 18:20
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника красно-белых Виктора Мозеса в Россию.
Мозес получил травму 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию за рубежом. 31-летний нигериец должен вернуться к тренировкам в общей группе в феврале 2023 года.
«Мозес — хороший и квалифицированный футболист. Для меня определением было то, как он открывается, какое место занимает, как работает с мячом, подает с фланга. С левой стороны был Айртон, который проходил и все время простреливал в ближнего защитника. Когда Мозес подает справа, мяч прилетает туда, где находится Соболев.
Мозес — классный игрок, но сейчас очень здорово играет тот же Промес. Все прибавили в игре. Наверное, это не их максимум, но «Спартак» играет очень симпатично и даже все огрехи в обороне, которые до недавнего времени были видны, не так заметны — «Спартак» начал отодвигать игру от своих ворот», — сказал Ловчев «СЭ».
Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 2 гола в 4 матчах в составе красно-белых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования