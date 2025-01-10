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Сегодня, 11:44

Ловчев: «Спартак» — это красная тряпка для «Зенита»

Даниил Аршавский
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Экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых обойти «Зенит» в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее. Это хорошо, что «Спартак» сейчас на слуху, и «Спартак» — это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у «Зенита». Мне так думается. И еще: «Спартак» играет на пределе возможностей сегодня, а «Зенит» сегодня играет не в силу своих игроков», — цитирует Ловчева «ВсеПроСпорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет 2-м с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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