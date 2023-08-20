Ловчев считает, что Бонгонда скоро станет лидером «Спартака»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что нападающий Тео Бонгонда скоро станет лидером «Спартака».

«Он сразу показал, что является исполнителем хорошего уровня. Тео приехал из испанской Примеры, а там люди больше заточены на индивидуальные действия, нежели на коллективные. И он сразу проявил себя как индивидуально сильный вингер. Показательной в данном отношении получилась встреча с «Балтикой», когда сначала он вышел вдвоем с партнёром на чужих защитника и вратаря, но пожадничал. А потом Промес, наоборот, вырезал ему блестящий навес, и Тео открыл счет. Ему еще предстоит понять: в России вообще и в «Спартаке» в частности более командный футбол. Тут можно вспомнить Малкома, который далеко не сразу заблистал в РПЛ, но потихоньку стал лидером. Точно так же будет расти Бонгонда», — приводит слова Ловева RT.

27-летний Богонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.