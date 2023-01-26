Ловчев считает, что отсутствие Промеса на сборах «Спартака» не скажется на его форме

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах московской команды.

«Отсутствие Промеса на сборах не скажется на его форме критически. Квинси умеет играть в футбол. Он уже везде доказывал, что он хороший футболист, который способен на многое. Да, может придется немного привыкнуть, но это не страшно. Не думаю, что «Спартаку» стоило отстранять Промеса. Его репутация со стороны для нас может показаться страшной и пугающей, но мы можем судить только по заголовкам и новостям, которые часто не освещают всю ситуацию. Поэтому как-то отворачиваться от Промеса не стоит и осуждать его тоже», — приводит слова Ловчева Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.