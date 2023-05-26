Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Способен ли Юран настроить подопечных сотворить сенсацию и отобрать очки у фаворита в гостях? Ничего страшного в том, что во главе «Нижнего Новгорода» встал бывший спартаковец, я не вижу. Думаю, матч получится равным. В теории красно-белые могут даже потерять очки, как они это периодически делают во встречах с уступающими в классе оппонентами. Но для них сейчас самое важное — как можно чаще поражать чужие ворота с учетом всех сложностей в обороне. А так «Спартак» однозначно завоюет медали, вопрос только какие. Об этом пока судить не берусь», — приводит слова Ловчева RT.

Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.