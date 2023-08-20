Ловчев считакет, что в матче «Спартак» — «Зенит» будет забито не так много мячей

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев предположил, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» не получится результативным.

«Матч получится с акцентом на защиту, и забито будет не так много мячей. Каждый раз, когда сражаешься с петербуржцами, у тебя исчезает разухабистость: мол, побежали вперед. Все равно начинаешь действовать осторожнее, потому что это чемпион. Вот и Абаскаль не станет думать исключительно об атаке. Но и гости, в свою очередь, тоже будут аккуратнее», — приводит слова Ловчева RT.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.