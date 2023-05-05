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Сегодня, 22:01

Ловчев убежден, что лучшими тренерами становятся бывшие футболисты

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался на тему современных тренеров в футболе.

«Часто говорят: обязательно ли, чтобы тренером команды был исключительно бывший футболист? Не обязательно. Но лучшие тренеры — это бывшие игроки. К примеру, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти. Это тренеры экстра-класса, потому что они знают суть футбола, они сами передвигались по полю все свои лучшие годы. А есть Жозе Моуринью, который толком не играл в футбол. Да, у него был успешный отрезок в его карьере, но потом на его команды стало невозможно смотреть. Его «Рома» — слабенькая команда, честно говоря. Поэтому я считаю, что чему-то научить может только бывший футболист и никто другой», — цитирует Ловчева RT.

Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом СССР 1969 года. В 1972 году он был признал лучшим футболистом СССР. После завершения карьеры игрока Ловчев тренировал «Крылья Советов», челябинский «Локомотив», «Дружбу» и другие команды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1145038-lovchev-trener-futbolisty
Евгений Ловчев
Футбол
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