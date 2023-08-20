Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне.

«Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Все это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, д?шево они стоили или нет. Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Ловчева RT.

В рамках 5-го тура РПЛ «Спартак» и «зенит» сыграют между собой. Матч пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.