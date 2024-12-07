Ловчев: «Чемпионом будет «Зенит», они сильнее, «Спартаку» надо укрепляться»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что «Спартаку» стоит укрепить состав для борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Спартаку» надо укреплять состав и не дергать тренера. Станкович — тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих — Барко, Угальде и Бонгонда — они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время. У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, ее надо укреплять.

Чемпионом будет «Зенит», они сильнее. «Спартак» играет в силу своих игроков, а петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить, а также еще скамейка запасных есть», — заявил Ловчев «РБ Спорт».



После 17 туров РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке с 34 баллами, а «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков.