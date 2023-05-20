Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:23

Ловчев заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА нет ярко выраженного фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Если брать в расчет соотношение сил, то на бумаге сильнее, конечно же, ЦСКА. Так было и перед матчем с «Зенитом»: все тоже были уверены в его превосходстве. Но на деле «Спартак» показал достойную игру и не смотрелся хуже, забил два мяча и даже в меньшинстве играл очень хорошо. Да, проиграли, но на результат повлияли судейские ошибки, которых, я надеюсь, в московском дерби не будет. Поэтому в дерби нет ярко выраженного фаворита, будет равная игра», — приводит слова Ловчева RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150884-lovchev-spartak-cska
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Чанов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА
«Оренбург» — «Зенит»: Васютин и Алип выйдут в стартовом составе
Хомуха считает, что у ЦСКА есть психологическое преимущество над «Спартаком»
«Торпедо» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Нигматуллин заявил, непопадание «Спартака» в тройку будет провалом
«Торпедо» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородюк заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру: «Я еще молодой!»

Пономарев хотел бы видеть Игнашевича главным тренером ЦСКА