Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Это была сложная игра. С одной стороны, мы не реализовали очень много моментов. «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию. С другой — мы продолжали верить в свои силы. В раздевалке у нас состоялся правильный разговор с тренером, и на вторую половину матча мы вышли заряженными. Сделали все для победы. С кем сложнее было играть в этом сезоне — с ЦСКА или «Спартаком»? Это были два непростых матча, не могу кого-то выделить. Атмосфера была приятнее в Москве. «Зенит» уже можно назвать чемпионом после победы над «Спартаком»? Нет, сезон очень длинный. Будем двигаться к золоту шаг за шагом», — приводит слова Ловрена «Известия».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Ловрен отметился голом в ворота красно-белых и сравнял счет во втором тайме.