Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

6 сентября, 04:51

Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Это была сложная игра. С одной стороны, мы не реализовали очень много моментов. «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию. С другой — мы продолжали верить в свои силы. В раздевалке у нас состоялся правильный разговор с тренером, и на вторую половину матча мы вышли заряженными. Сделали все для победы. С кем сложнее было играть в этом сезоне — с ЦСКА или «Спартаком»? Это были два непростых матча, не могу кого-то выделить. Атмосфера была приятнее в Москве. «Зенит» уже можно назвать чемпионом после победы над «Спартаком»? Нет, сезон очень длинный. Будем двигаться к золоту шаг за шагом», — приводит слова Ловрена «Известия».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Ловрен отметился голом в ворота красно-белых и сравнял счет во втором тайме.

Источник: https://iz.ru/1390788/vladislav-zimagulov-aleksei-fomin/osennii-fon-zenit-ukrepliaet-liderstvo-loko-uvolniaet-komppera
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»

Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России три года назад