Лоза — легионерам, отказавшимся возвращаться в клубы РПЛ: «Смотрите контракт, там все есть!»

Певец и композитор Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ легионеров возвращаться в клубы РПЛ.

«Все уговоры, конечно, сейчас абсолютно неуместны. Уже давным-давно РПЛ сидит на контрактной основе. Если в советские времена работали устные договоренности, престиж клуба и так далее, то сейчас если прописано, что может задержаться, значит, он может. Или же нет, то несет убытки или расторгается контракт. Контракт штука жесткая, но тем не менее необходимая. Особенно в футболе, где все может меняться в любую секунду. Это коллективный вид спорта, где важны взаимоотношения. Даже обсуждать нечего. Смотрите контракт, там все есть!» — сказал Лоза «СЭ».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач. На счету Томпсона 13 матчей за «Оренбург» во всех турнирах и ни одного результативного действия. «Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.