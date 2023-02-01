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Сегодня, 16:36

Лоза назвал бредом слова Кокорина о тюрьме

Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский артист Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальных мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Есть такое выражение — от сумы и тюрьмы не зарекайся. Но это вовсе не значит, что человек должен ходить с сумой или сидеть в тюрьме. Порядочному человеку делать в тюрьме нечего. Ни один порядочный человек там появляться не должен. Из моих знакомых, кто никогда не был в тюрьме, нет тех, кто что-то недополучил в своей жизни. Кокорин же непросто так туда попал. В тюрьму просто так не попадают. Это что за бред такой? Нужно обязательно нарушить закон? Кого-то убить, что-то украсть? Что он болтает-то ерунду. Я законопослушный гражданин, а мне Кокорин говорит, что для полноты ощущений я должен что-то украсть. Бред», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
2
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