Лоза о Дзюбе: «Футболисту приятно, когда его каждый день показывают по ТВ, а он для этого не пробежал десяти метров»

Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза поделился с «СЭ» мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы в медиапространстве.

«Любому возрастному футболисту приятно, когда его каждый день показывают по телевизору, а он для этого не пробежал даже десяти метров. Видел его в рекламе, где он на берегу в белом халате что-то вещает. Людям нравятся получать нормальные деньги за такую ерунду. Дзюба, вкусив все это, вряд ли сможет отказаться от медиасферы, где он стал приживаться благодаря своей популярности. Ему подходит роль ведущего или члена жюри, будет сидеть и щеки надувать. Медиасфера придумает, куда его пристроить, большого ума не надо», — сказал Лоза «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.