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Сегодня, 11:55

Лоза: «Команда уровня «Спартака» должна наносить 100 ударов по воротам «Ахмата»

Сергей Жуков
корреспондент
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Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Я уже давно говорю, что «Спартаку» надо назначать главным тренером своего человека. Когда Аленичев стал главным тренером, то я подумал, что сейчас вернется игра у «Спартака». Из-за одного дурацкого проигрыша его убрали. Потом команда заиграла точно таким же составом при Каррере. Если вы хотите, чтобы «Спартак» был собой, то создайте спартаковскую игру. Югослав будет ставить свой футбол. Станкович — хороший тренер, но он югослав. Его футбол не такой, как был раньше в «Спартаке». «Спартак» удачно стартовал? 0:2 от «Оренбурга» — это разве удачно? Потом была муторная ничья с «Ахматом». Команда уровня «Спартака» должна наносить 100 ударов по воротам «Ахмата». Тогда и будут голы. Любая хорошая команда должна побеждать «Ахмат», — сказал Лоза «СЭ».

После 4 туров «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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