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Лоза: «Как только вы уберете большие деньги из футбола, наведется порядок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Певец и композитор Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию в российском футболе.

«О том, что в российском футболе крутятся большие деньги, говорят уже много лет. Там, где большие деньги, всегда есть люди, которые хотят, чтобы средства перекочевали в их карман. Не помню, когда было по-другому. Как только вы уберете большие деньги из футбола, тем более неконтролируемые, тогда наведется порядок. Вся страна живет на откатах. Футбол — одна из сторон. В любой сфере деятельности обязательно существует система откатов», — сказал Лоза «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

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Вячеслав Федорищев
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