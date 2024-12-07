Луценко оценил игру «Динамо» в первой части сезона

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал выступление бело-голубых в первой части сезона.

«В «Динамо» много творческих игроков. Прагматичный футбол подразумевает надежность у своих ворот, но забирает у игры зрелищность. В последние годы на «Динамо» стало приятнее смотреть. Любая команда выбирает для себя путь. «Динамо» выбрало более яркую и атакующую манеру. Личка играет в атакующий футбол, но для достижения высоких целей нужно что-то менять. Вроде у клуба все классно, все развивается. Но с другой стороны, у команды нет трофеев и стабильности», — цитирует Луценко Metaratings.

После 17 туров московская команда с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.