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Сегодня, 18:05

Луценко прокомментировал игру Лунева в «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал игру вратаря Андрея Лунева в этом сезоне РПЛ.

— «Динамо» хорошо вошло в сезон. В действиях игроков видна легкость. Нравится, в какой форме сейчас находится коллектив. Другой вопрос, надолго ли хватит ребят в таком режиме. Резерва все-таки не очень много.

— Лунев смог заменить Шунина?

— На Лунева можно рассчитывать. Он отлично закрыл позицию. Андрей — последний человек, который подведет в важный момент. Он взрослый футболист и профессионал. Я больше опасаюсь за молодых игроков. Тот же Тюкавин, каким бы ментально сильным он ни был, может уйти в тень. Ему нужен сменщик, — цитирует Луценко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Лунев провел за «Динамо» три матча в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), пропустив два гола.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Лунев
Евгений Луценко
ФК Динамо (Москва)
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