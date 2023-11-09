Луческу ответил на вопрос о возможной работе в России

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры в России.

— Возможно ли теперь увидеть вас в России?

— Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.

Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016 по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Луческу вел тренерскую деятельность с 1979 года. Он девять раз признавался тренером сезона на Украине и пять — в Румынии.

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